شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: متفقون مع فرنسا علـــى وقــف إطـــلاق النـار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأحد مشاورات مثمرة مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول ليبيا.
وقال في تغريدة له على «تويتر» «متفقون تماماً مع الأصدقاء الفرنسيين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا لأرواح المدنيين وخاصة في سرت.
وأضاف «نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية، وأولوية الحل السياسي الجامع للليبيين.»
وكان قرقاش أكد في تغريدة له ،أمس» أن العالم العربي يرفض استباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية.
وقال قرقاش،«الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس المصري بخصوص ليبيا مؤشر واضح على رفض العالم العربي لاستباحة سيادته وحدوده من قبل الدول الإقليمية».
وشدد قرقاش على أن: «الضعف الحالي للنظام العربي طارئ والمواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة».
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