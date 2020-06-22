«قيادات شرطة دبي» يناقش تقارير أداء 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



ترأس الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات العليا، بحضور مساعدي القائد العام، وعدد من مديري الإدارات العامة، والضباط، حيث ناقش الاجتماع قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها، إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، نتائج تقرير الأداء لعام 2019 لقيادات الشرطة على مستوى الدولة، في ما يخص القيادة العامة لشرطة دبي، ونسبة حصتها من المؤشرات التي تمثل أكثر من 50% في بعض مؤشرات الأجندة الوطنية للدولة.

بدوره، استعرض العقيد الدكتور عبد الرحمن المعيني، مدير مكتب التطوير المؤسسي في قطاع شؤون التميز والريادة، منظومة إدارة الأداء لمشاريع التحسين في التميز والريادة البالغ عددها 46، منها 20 مشروعاً لمنظومة «كايزن»، 18 مشروعاً في العمليات، و5 مشاريع في الخدمات، و3 مشاريع في 6 سيجما، فيما وجه الفريق المري بإنشاء بوابة متكاملة لمتابعة مشاريع تحسين الأداء في كل القطاعات.

من جانبه، قدم العقيد ماجد السويدي، نائب مدير مركز شرطة البرشاء، شرحاً حول مبادرة مكاتب التحقيق عن بُعد، وأثرها الإيجابي في شرطة دبي.

واستعرض المقدم فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العامة للتميز والريادة، نتائج الأداء المؤسسي للربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.