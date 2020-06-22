شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيزياء» تتجاوز التوقعات.. وتنوع الأسئلة يُرضي طلبة الـ 12 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم، عماد الدين خليل



أدى، صباح أمس الأحد، طلبة الثاني عشر في مختلف مدارس الدولة، «الحكومية والخاصة» التي تطبق منهاج الوزارة، بمساريه «العام والمتقدم»، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التعليم المستمر الأكاديمي، والدراسة المنزلية، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2019-2020 عن بعد، في مادة الفيزياء.

وبلغ عدد الطلبة ‏34.878 طالباً وطالبة في مختلف إمارات الدولة، ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الامتحان، اليوم، في الدراسات الاجتماعية. فيما تستمر الاختبارات حتى يوم 29 يونيو.

وعن مستوى أسئلة الامتحان، تباينت آراء الطلبة؛ إذ أكد بعضهم سهولتها ووضوح محتواها، فيما رأى آخرون أن الامتحان يحتاج إلى مزيد من الوقت، مع صعوبة بعض الأجزاء في أسئلته، لكن تنوع الأسئلة نال رضى جميع الطلبة، في وقت أكد عدد من مديري المدارس في مختلف إمارات الدولة، عدم وجود أي مشكلة تقنية خلال الامتحان، فضلاً عن عدم تلقي أي شكاوى عن محتوى الأسئلة ومضمون الامتحان، لاسيما أنه تجاوز التوقعات، وابتعد عن الصعوبة المعتادة، وساد الهدوء بين أوساط الطلبة.

في المقابل، أكدت الوزارة، عدم تلقيها أي شكاوى أو استفسارات عن أسئلة الامتحان، التي جاءت تناسب مستويات الطلبة المختلفة، وراعت الفروق الفردية لدى الجميع، بتنوع الأسئلة وتسلسلها، وتفاوت مستواها، الذي جمع بين التساؤلات المباشرة التي تحتاج إلى حل مطول. موضحة أن زمن الامتحان كان مناسباً يتوافق مع كل سؤال، ولا توجد مشكلات تقنية أثرت في إنجاز الطلاب خلال اختبار اليوم الأول. أدى، صباح أمس الأحد، طلبة الثاني عشر في مختلف مدارس الدولة، «الحكومية والخاصة» التي تطبق منهاج الوزارة، بمساريه «العام والمتقدم»، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التعليم المستمر الأكاديمي، والدراسة المنزلية، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2019-2020 عن بعد، في مادة الفيزياء.وبلغ عدد الطلبة ‏34.878 طالباً وطالبة في مختلف إمارات الدولة، ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الامتحان، اليوم، في الدراسات الاجتماعية. فيما تستمر الاختبارات حتى يوم 29 يونيو.وعن مستوى أسئلة الامتحان، تباينت آراء الطلبة؛ إذ أكد بعضهم سهولتها ووضوح محتواها، فيما رأى آخرون أن الامتحان يحتاج إلى مزيد من الوقت، مع صعوبة بعض الأجزاء في أسئلته، لكن تنوع الأسئلة نال رضى جميع الطلبة، في وقت أكد عدد من مديري المدارس في مختلف إمارات الدولة، عدم وجود أي مشكلة تقنية خلال الامتحان، فضلاً عن عدم تلقي أي شكاوى عن محتوى الأسئلة ومضمون الامتحان، لاسيما أنه تجاوز التوقعات، وابتعد عن الصعوبة المعتادة، وساد الهدوء بين أوساط الطلبة.في المقابل، أكدت الوزارة، عدم تلقيها أي شكاوى أو استفسارات عن أسئلة الامتحان، التي جاءت تناسب مستويات الطلبة المختلفة، وراعت الفروق الفردية لدى الجميع، بتنوع الأسئلة وتسلسلها، وتفاوت مستواها، الذي جمع بين التساؤلات المباشرة التي تحتاج إلى حل مطول. موضحة أن زمن الامتحان كان مناسباً يتوافق مع كل سؤال، ولا توجد مشكلات تقنية أثرت في إنجاز الطلاب خلال اختبار اليوم الأول. مراعاة المستويات



كشفت عمليات رصد ”الخليج 365” لليوم الأول، عن تباين آراء الطلبة في أسئلة الامتحان؛ حيث أكدوا أنها راعت المستويات كافة، والوزارة والمدارس قدمتا مختلف سبل الدعم لخوض الاختبارات النهائية التي يؤدونها من البيوت، ضمن منظومة «التعلم عن بعد» لأول مرة في تاريخ التعليم الثانوي. كشفت عمليات رصد ”الخليج 365” لليوم الأول، عن تباين آراء الطلبة في أسئلة الامتحان؛ حيث أكدوا أنها راعت المستويات كافة، والوزارة والمدارس قدمتا مختلف سبل الدعم لخوض الاختبارات النهائية التي يؤدونها من البيوت، ضمن منظومة «التعلم عن بعد» لأول مرة في تاريخ التعليم الثانوي. فيما أعرب الطلبة عن استيائهم من تقيد كل سؤال بزمن محدد؛ إذ لا يمكنهم العودة للسؤال ذاته، ما يفقدهم درجات، لاسيما في حال شكوكهم في الإجابة، كما لا يمكن تغيرها عقب الانتقال للسؤال التالي، موضحين أن كل سؤال يوجد إلى جانبه الوقت المحدد وعلى الطالب الالتزام به. حصص مراجعة



وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة، توفير حصص مراجعة مباشرة ومصورة وأوراق عمل لطلبتها، تضمن مراجعة عامة وتدريباً على نماذج مختلفة للامتحانات بطريقة «أون لاين».

واستندت الوزارة إلى خمس وسائل جديدة، للمراقبة أبرزها تفعيل الكاميرات، أو «المتصفح المقفول»، أو رصد تحركات غير سوية في مكان أداء الاختبار، بتفعيل الميكروفون، وجميعها أدوات جديدة وفاعلة، تجهض أي محاولة للغش، ولا تدع مجالاً للإجابات الجماعية، فضلاً عن التقيد بزمن معين لكل سؤال، ولا توجد إمكانية للعودة إليه عند الانتقال للسؤال الذي يليه.

ورصدت ”الخليج 365” خلال تواصلها مع عدد من الطلاب بأبوظبي، آليات ونظام الامتحان عن بعد الذي اتسم بالدقة والسهولة، منذ دخول الطالب على الموقع الإلكتروني، وحتى نهاية الامتحان لمدة ساعة كاملة؛ حيث أكدوا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة جاءت من الكتاب الدراسي المقرر.

قال الطالب أسامة بسام «مسار متقدم» إن جميع أسئلة الامتحان 20 سؤالاً كانت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، وجاءت اختيارية. لافتاً إلى أنه كانت هناك بعض المعوقات على الموقع الإلكتروني في الامتحانات التجريبية تمت معاجلتها.

وأعرب عن سعادته بإجراء الامتحان لأول مرة عن بعد، بكل سهولة ويسر، دون أي معوقات، مشيداً بدور المدرسة؛ حيث نبهت الطلاب، عبر الاتصال بهم بقرب موعد الامتحان والاستعداد له.

وأضاف الطالب عيسى المرزوقي «مسار متقدم»، أن الامتحان كان سهلاً، لكن مدته كانت قصيرة، مقارنة بعدد الأسئلة، لأن كل سؤال يتطلب الإجابة عنه في وقت معين. ولم يتمكن من الإجابة عن آخر سؤال، بسبب ضيق الوقت؛ حيث بدأ الامتحان عند 10:30 صباحاً، وانتهى 11:30 صباحاً.

وأشار إلى أنه كان هناك أكثر من نموذج للامتحان، يوزع على الطلاب بشكل عشوائي لمنع الغش؛ حيث إن أماكن الإجابة مختلفة عن كل نموذج لكل طالب، مؤكداً أنه لا توجد أي معوقات على موقع الامتحان خلال الإجابة عن الأسئلة.

وقالت الطالبة منى حسين: إن الامتحان تضمن معادلات فيزيائية وأسئلة كتابية، يجب عنها اختيارياً، وجميع الأسئلة كانت سهلة؛ حيث تمكنت من الإجابة عنها جميعاً. لافتة إلى أن عامل الوقت كان تحدياً لديها، لإنجاز جميع الأسئلة في الوقت المحدد قبل انتهاء الوقت وإغلاق الموقع.

وأضافت أنه سُمح للطلاب بالدخول على الموقع الإلكتروني لأداء الامتحان في أي وقت منذ بدأ الامتحان، والخروج أيضاً بعد الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة، وعدم السماح للطالب بإجراء الامتحان بعد الساعة 11:30 صباحاً.