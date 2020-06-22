الإمارات الـ 19 عالمياً في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحتل الإمارات المرتبة ال 19 عالمياً في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر 2020 الصادر عن شركة «كيرني» محققة صعوداً من المركز ال 21 الذي حققته في آخر إصدار من المؤشر عام 2017. ويعكس تصنيف دولة الإمارات الشعور الإيجابي لدى المستثمرين استناداً إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال وغير ذلك.

ساهمت السياسات الحكومية الإيجابية التي تم تنفيذها في عام 2019، كإقرار الملكية الأجنبية بنسبة 100% في 13 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والتي من بينها التصنيع والزراعة والطاقة المتجددة، وكذلك النشاط القوي في قطاع التكنولوجيا الذي يحل في المرتبة التالية بعد شركة «أوبر» الأمريكية لمشاركة المركبات التي استحوذت على شركة «كريم نتوركس» لخدمة حجز السيارات عبر الإنترنت مقابل 3.1 مليار دولار. وقد جعل هذا الأمر الإمارات واحدة من أكثر الوجهات الأجنبية جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم.

وطبقاً لمؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر، فستنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية في العام المقبل نتيجة لجائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه طبيعة الانتعاش والتعافي الاقتصادي والجدول الزمني له أمر غير مؤكد بشكل كبير. ومع ذلك، فقد أبدى رودولف لومير، شريك في معهد التحولات الوطنية، في شركة «كيرني» الشرق الأوسط ملاحظاته على المركز الذي أحرزته الإمارات قائلاً: «يحقق التزام الإمارات بالحوكمة الرشيدة والابتكار والبنية التحتية وبيئة الأعمال في الوقت الحالي أرباحاً واضحة في مدى جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. ويتوقع المستثمرون بوضوح أن تكون هذه العوامل الأساسية إلى جانب الاستجابة الفعالة للغاية للأزمة سبباً في تغلب الإمارات على أزمة جائحة كورونا. ومن المتوقع كذلك أن تستفيد الإمارات من دخول اتفاق التجارة الحرة للقارة الإفريقية (AfCFTA ) حيز التنفيذ من خلال توفر فرص تجارية جديدة مع الدول الإفريقية، إلا أن جائحة كورونا قد أخرت الإطار الزمني للاتفاق».

وأضاف: «إنه لمن المتوقع أن يؤدي تحول «اكسبو 2020 دبي» إلى تعزيز النمو وتحفيز الاستثمارات الأجنبية بعد التغلب على أزمة جائحة كورونا».

ويقول: بول أ. لوديسينا، مؤسس مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر ومجلس سياسة الأعمال العالمية التابع ل«كيرني»: إن الجائحة والصدمات الاقتصادية اللاحقة تظهر مدى سرعة وعمق تغير بيئة التشغيل الخارجية. وأضاف أن: بعض الأسواق ستنتعش بشكل أسرع من غيرها، وربما يفسر هذا سبب العودة إلى العوامل الأساسية أي إلى أسواق كبيرة وأكثر استقراراً وذات هياكل سياسية وتنظيمية أكثر ثباتاً. وستواصل الأسواق المتقدمة أداءها الجيد هذا العام، وذلك ربما لأنها تظهر قوة في العوامل التي يميل المستثمرون إلى منحها أولوية، كالبيئة الجذابة للاستثمارات والبنية التحتية التكنولوجية القوية.

وتوضح هذه التفضيلات أيضاً جاذبية الولايات المتحدة الدائمة للمستثمرين الأجانب، والذي يجعلها تحتل قمة المؤشر بصورة مستمرة، وهذا يعود إلى عام 2013. فهي تعمل على توفير بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال، بالإضافة إلى حجم السوق والبنية التحتية التكنولوجية. ويُصنف المستثمرون مدى توافر أهداف الجودة على أنها أهم عامل من عوامل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين يرون أن استقرار الاقتصاد الكلي أحد العقبات الكبرى في هذا المسار. وتشير هذه الردود إلى احتمال دخول استثمارات في الأسواق المتقدمة، حيث تكون هذه العوامل أقوى بشكل عام وحيث يُتوقع وجود ضرر أقل نسبياً ناتج عن الجائحة.