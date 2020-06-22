إصابة 6 نواب عراقيين و28 موظفا في المجلس بفيروس كورونا

ونقلت شبكة "رووداو" عن الحلبوسي قوله في لقاء متلفز، إن "ستة من النواب إصيبوا بفيروس كورونا، وهم أبلغوني بذلك".

© AFP 2020 / Paolo Miranda

ولفت الحلبوسي إلى أن "هناك أنباء عن أن الإصابات الكلية في صفوف النواب 20 إصابة"، مبيناً أن "عدد الموظفين المصابين في المجلس هم 28 موظفاً، بينهم مدير عام، وبينهم معني بالأمن.

ونوه الحلبوسي إلى أن "بعض المصايبن في دهوك، هم من العاملين في حماية مجلس النواب من البيشمركة، لذلك من الصعب عقد جلسة برلمان".

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وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و724 حالة شفاء، و87 حالة وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 30868 إصابة، ومجموع حالات الشفاء إلى 13935 حالة، ومجموع الوفيات 1100.

وكان مسؤول بنقابة الأطباء العراقيين قد كشف، اليوم الأحد، 21 حزيران/يونيو، إن الأعداد المعلن إصابتها بفيروس كورونا، لا تعبر عن حجم الإصابات الحقيقة في البلاد، بسبب قدرة وزارة الصحة على فحص 10 آلاف شخص في اليوم فقط.

وكشف جاسم العزاوي، المتحدث باسم النقابة، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا، أكثر من المسجلة بكثير، لأن قدرة وزارة الصحة على الفحص هي 10 آلاف شخص في اليوم، ومن بينهم يتم الإعلان عن إصابة ألف و500 أو 600 مصاب".