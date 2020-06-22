شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص فى انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون بدرعا السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى سورى، أن عبوة ناسفة انفجرت فى حى الكاشف بمدينة درعا، ما أسفر عن مقتل مدنى وحدوث أضرار مادية فى المكان، بحسب "روسيا اليوم". وذكر مصدر فى قيادة شرطة درعا أن "عبوة ناسفة كبيرة زرعها إرهابيون انفجرت قرب مدرسة المحطة الأولى فى حى الكاشف ما تسبب بمقتل مدنى وحدوث أضرار مادية كبيرة". Advertisements واستهدف المسلحون، حافلة كان على متنها عشرات الجنود من الجيش السورى بعبوة ناسفة فى محافظة درعا جنوب البلاد. وأشار مصدر عسكري، إلى أن "الحادث وقع على الطريق الواصل بين بلدتى كحيل والسهوة فى ريف درعا الشرقى وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى وعشرات الجرحى".

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