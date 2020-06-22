شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندى تركى فى مواجهات مع الأكراد شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندى، خلال مواجهات مع أكراد شمالى العراق، بعد أن شنت أنقرة الأسبوع الماضى هجوما بريا أطلقت عليه اسم عملية مخلب النمر ضد حزب العمال الكردستاني، بحسب "سكاى نيوز".

وقالت وزارة الدفاع، فى بيان إن جنديا جرح خلال مواجهات فى منطقة عملية مخلب النمر، وقضى لاحقا فى المستشفى، ولم تحدّد الوزارة موقع المواجهة، فى حين أن الجندى هو الثانى الذى يقتل بعد مصرع جندى يوم الجمعة.

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وتشنّ القوات التركية باستمرار عمليات تستهدف حزب العمال الكردستانى جنوب شرقى تركيا وقواعده الخلفية فى العراق، ويخوض الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

فى هذا الوقت، قتل 5 مدنيين فى غارات جوية تركية شمال العراق، وفق ما أفاد مسؤولون محليون، وتقدمت بغداد باحتجاج رسمي.