السودان.. وصول 952 عالقا على متن 7 رحلات جوية

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، مساء الأحد، وصول 952 مواطنا إلى أراضي البلاد، كانوا عالقين في الخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن مدير الطيران المدني، إبراهيم عدلان، قوله إن 952 مواطنا كانوا عالقين في عدة دول وصلوا لمطار العاصمة الخرطوم، عبر 7 رحلات جوية.

وأوضح عدلان، أن 4 رحلات جوية أخرى تقل 500 عالق من مصر والأردن وقطر، ستصل إلى مطار الخرطوم، خلال الساعات القادمة.

وقال المسؤول السوداني، أنه من المتوقع أن يتم إنشاء جسر جوي مع السعودية لنقل 2050 معتمرا سودانيا عالقين هناك، عندما يتم التوصل إلى اتفاق مع المملكة بشأن ذلك.

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وأشار أن هناك اتصالات جارية لنقل 1115 سودانيا عالقين في الهند، إضافة إلى أن هناك طلبا مقدما إلى لندن لنقل مواطنين عالقين في بريطانيا.

ولفت أن حركة الطيران لنقل العالقين ستتوالى الإثنين.

وتقدر الخرطوم عدد مواطنيها العالقين حول العالم على خلفية أزمة كورونا بأكثر من 10 آلاف، بحسب إحصائية رسمية.

وحتى الأحد، بلغ إجمالي إصابات كورونا في السودان 8 آلاف و580 حالة، منها 521 وفاة، و3 آلاف و325 حالة تعافٍ. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.