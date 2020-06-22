تركيا.. فيلم سوري يفوز بجائزة مهرجان "أفلام الهجرة" الدولي

إسطنبول/ الخليج 365

فاز فيلم "من أجل سما" السوري، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان "أفلام الهجرة" الدولي في تركيا.

واختتمت، الأحد، فعاليات مهرجان أفلام الهجرة الدولي برعاية الرئاسة التركية، وشراكة إعلامية من الخليج 365 .



وأقيم المهرجان رقميا بسبب جائحة كورونا، من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة بين 14-21 يونيو/ حزيران الجاري، بدعم وزارة الثقافة والسياحة.

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وقال رئيس لجنة التحكيم في المهرجان نوري بيلغه جيلان، في كلمة، إنه جرى اختيار الوثائقي "من أجل سما" للمخرجين وعد الخطيب وإدوارد واتس، كأفضل فيلم لأنه يحطم جميع الأحكام المتعلقة بما يجري في سوريا.

بدورها عبرت المخرجة وعد الخطيب، عن سعادتها حيال الحصول على الجائزة، مؤكدة أنها عاشت في تركيا عامًا ونصف العام، وكانت واحدة من اللاجئين، وهي تعيش حاليًا في بريطانيا.

كما أعلن الفنان الصيني جوان تشن، فوز فيلم "مثل ابني" للمخرج كوستانزا كواتريجليو، بالمرتبة الأولى من فئة "أفضل سيناريو" خلال المهرجان.

من جهتها أعلنت سفيرة النوايا الحسنة لدى اليونسيف طوبي بويوك أوستون، فوز فيلم "أطفال الساحل" بالجائزة الدولية للأفلام القصيرة لدى اليونسيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.