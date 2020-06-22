ليبيا.. السراج يبحث مع قائد غرفة "سرت الجفرة" سير العمليات

طرابلس/ الخليج 365

بحث القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، الأحد، مع قائد "غرفة عمليات سرت الجفرة" العميد إبراهيم بيت المال، سير العمليات العسكرية، وترتيبات حماية المدنيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج، وهو رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، مع العميد "بيت المال"، وفق بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على "فيسبوك".

وأفاد البيان، أن "بيت المال" أطلع السراج على تقرير سير العمليات في المنطقة العسكرية "سرت - الجفرة".

كما استعرض المسؤول العسكري، آليات التنسيق مع مختلف المناطق العسكرية الأخرى والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين.

يأتي ذلك، عقب تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، خلال تفقده وحدات من القوات الجوية المصرية بمحافظة مطروح (غرب) المتاخمة للحدود مع ليبيا، قال فيها إن "تجاوز مدينتي سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".

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ولاقت تصريحات السيسي رفضا واستنكارا شديدا من الحكومة الليبية التي اعتبرتها "بمثابة إعلان حرب".

وقالت الحكومة في بيان، إن "التدخل في الشؤون الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري أو دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة أمر مرفوض ومستهجن".

وأكدت أن ذلك الأمر أيضا يعد "عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب".

وحقق الجيش الليبي، مؤخرا، سلسلة انتصارات، أبرزها تحرير طرابلس (مقر الحكومة)، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي، ويتأهب لتحرير مدينة سرت.

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