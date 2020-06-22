تشاووش أوغلو يهاتف نظيره البحريني

أنقرة/ الخليج 365
أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، مكالمة هاتفية مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن المكالمة الهاتفين بين الجانبين أجريت، الأحد.
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