تشاووش أوغلو يهاتف نظيره البحريني

أنقرة/ الخليج 365

أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، مكالمة هاتفية مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن المكالمة الهاتفين بين الجانبين أجريت، الأحد.

ولم تفصح المصادر عن مزيد من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.