مصر.. 89 وفاة و1547 إصابة بكورونا

القاهرة-نواكشوط/ الخليج 365

سجلت مصر، الأحد، 87 وفاة بكورونا، فيما رصدت موريتانيا 3 وفيات بالفيروس، بحسب إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، تسجيل 87 وفاة، و1475 إصابة بكورونا، إضافة إلى حالة تعاف واحدة.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ 55 ألفا و233، بينها 2191 وفاة، و14 ألفا و736 حالة تعاف.

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وفي موريتانيا، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 3 وفيات، و171 إصابة، وتعافي 115.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 2984، بينها 111 وفاة، و811 متعافيا.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين، توفي منهم نحو 468 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و786 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.