وكيل الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة .. حريصين على تطبيق البروتوكولات الجديدة بالمنشآت الغذائية والصحية

شدد وكيل الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالرحمن المورقي على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بجميع المنشآت الغذائية والمرتبطة أنشطتها بالصحة العامة لمكافحة فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 مشيراً إلى تركيز المراقبين الصحيين على تطبيق البروتوكولات التي اطلقتها وزارة الشئون البلدية والقروية مع بدء فترة السماح بدخول المطاعم والكافيهات لتناول الوجبات الغذائية والمشروبات الساخنة والباردة واستئناف عمل محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية … مضيفاً بأن الجولات الرقابية ستستمر يومياً على الفترتين الصباحية والمسائية وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ولائحة مخالفات تطبيق الإجراءات الاحترازية بحق المخالفين وتتفاوت العقوبات بحسب حجم المخالفة حتى تصل لإغلاق المنشأة الغذائية في حال التهاون في تطبيق الاحترازات الوقائية المطلوبة .

وأكد المهندس المورقي بأن بروتوكولات الوزارة الجديدة للحد من انتشار فايروس كورونا تشمل إيجاد نقطة فحص لقياس درجة الحرارة عند المدخل وعدم التزاحم عند المداخل والمخارج وتوفير معقمات الايدي الكحولية مع توفير إمكانية استخدام ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قائمة الطلبات او الخدمات لتقليل لمس القوائم متعددة الاستخدام سواءً البلاستيكية أو الورقية وإستبدالها بالقائمة ذات الاستخدام الواحد .

كما تهتم بضرورة توفر اللوحات الارشادية التوعوية عند المداخل والتأكد من وجود الملصقات الارضية أمام الكاشير وفي الممرات ودورات المياة لتوفير مناطق التباعد المطلوبة ، كما يتم التركيز على النظافة العامة وسجل فحص العاملين وطريقة عمل الموظفين في منطقة التحضير أو تقديم الخدمة

وأشاد وكيل الخدمات المهندس محمد المورقي بحرص أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد القويحص على إلتزام جميع المنشآت الغذائية والصحية بتطبيق كل التدابير الوقائية التي أقرتها الوزارة ومتابعته المستمرة لكل البلاغات والشكاوى التي ترد بهذا الشأن ، كما قدم شكره لجميع منسوبي الأمانة ولرؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة على جهودهم في دعم وتنفيذ خطط وبرامج أمانة العاصمة المقدسة .