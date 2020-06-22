الإدارة العامة لشؤون البلديات تعاود مراقبة 1918 منشأة للحلاقة الرجالية والتزيين النسائي بمكة المكرمة

أعلنت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة معاودة مراقبة 1918 منشأة للحلاقة الرجالية والتجميل النسائي بمكة المكرمة وبالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة .

وبين مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أنه تم إعداد برنامج رقابي على 1218 صالون حلاقة رجالية و 700 صالون تجميل نسائي وذلك بناءً على قرار عودة الحياة لطبيعتها ومعاودة نشاطها وفق بروتوكولات أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ،وتضمنت إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، وتشمل استقبال الزبائن بحجز مسبق إن أمكن، والانتظار خارج الصالون أو تطبيق التباعد الاجتماعي، وحث العمالة على المداومة بغسل أيديهم.

كما شدد بضرورة تقيد العاملين بما جاء في البروتوكولات من وجود أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة تشمل الكمامة والقفازات، ودرع الوجه/النظارة، ورداء القص، وكذلك الرداء القماشي (السترة)، والرداء البلاستيكي (السترة)، وشريط الرقبة.

وأفاد أنه تم تكثيف الجولات الرقابية من قبل البلديات الفرعية، والبلديات المرتبطة، وبمتابعة مستمرة من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية .

وأشار الزايدي أن الحملة تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين ، ودعي المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.