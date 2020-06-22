جامع السلام بأبها آيل للسقوط، وأمانة عسير لم تتجاوب مع طلبات سكان الحي

أوضح لصحيفة الخليج الالكترونية عدداً من سكان مخطط العكاس 711 بمدينة أبها عدم تجاوب أمانة عسير لبعض من مطالبهم التي تهم سلامة أهالي الحي أولاً والمصلين في جامع السلام ثانياً.

حيث بين عبدالرحمن حمود لصحيفة الخليج الالكترونية انهم قد تقدموا لأمانة منطقة عسير بتاريخ 1 / 9 / 1437هـ من أجل بناء جسر استنادي لجامع السلام بالمخطط خوفاً من سقوطه ، ولكن منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتم عمل أي شي فيه.

وأضاف آل حمود لو قدر الله وحصل انهيار في الجامع وراح فيه عدد من الضحايا من المسؤول ؟ مع العلم بأن دراسة المشروع جاهزة وتفاجأ بأن المعاملة حفظت !