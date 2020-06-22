الإطاحة بتشكيل عصابي تَوَرّط في سرقة 51 سيارة تحت تهديد السلاح

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنيْن وشخصيْن آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم في العقد الثالث والرابع من العمر).

جاء ذلك بعد تورطهم في سرقة (51) سيارة، وارتكاب (11) قضية أخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية تم ضبطها بحوزتهم، بالإضافة إلى (9) قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.