قرارات .. متأخرة برغم إنها كانت منتظرة

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*عيوب إدارة أنمار الحائلي لا تعد ولا تحصى ، ومنها القرارات المتأخرة جدا ، من الشواهد عدم التخلي عن اللاعبين الأجانب المستهلكين مبكرا ، بل تأخر القرار حتى سآءت النتائج ، ومن ثم اتخذ القرار ، وكذلك المدرب سييرا تأخرت إقالته ، والآن المدير التنفيذي تأخرت في إقالته ، ذلكم التأخر شكل خسائر فادحة للاتحاد ماديا ومعنويا ونتائجيا ، ياليت تتعلم من ذلكم الضرر الذي لحق بالاتحاد ، واتخاذ القرارات في الأوقات المناسبة ، من أجل الفوائد المرجوة المنتظرة .
*التعينات الإدارية الجديدة في نادي الاتحاد ، موفقة كثيرا ، بإذن الله تعالى سيسهمون في انتشال حال الاتحاد إلى حال جميل وعال العال .
*استئناف الدوري المنتظر ، هل فعلا : سيستكمل أم ستحدث هناك متغيرات ؟ كلنا انتظار وترقب ولما سيحدث لاحقا .
*اعجبني كثيرا قرار الاتحاد الاماراتي لكرة القدم ، عندما تم إلغاء الدوري بناء على معطيات تخاطب العقل والعقلاء .
*اجماع عشاق الاتحاد بكل فرح وسعادة من المحيط إلى الخليج ، حينما تمت إقالة المدير التنفيذي ، ذلكم الاجماع ينم عن الجدوى من استمراريته في الاتحاد ، وكذلك اثبتت جماهير الاتحاد حرصها على مصلحة عشقها الاتحاد أولا وأخيرا .
*المصداقية عنوان النبلاء العقلاء فقط
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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