تشيلسي يقلبها على استون فيلا وينعش آماله في التأهل لدوري الأبطال

أنعش تشيلسي آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه أستون فيلا، إلى فوز ثمين ومستحق 2 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، في حين تجمد رصيد أستون فيلا، الذي لم يحصد سوى نقطة وحيدة في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وبادر أستون فيلا بالتسجيل عن طريق كورتني هوس في الدقيقة 43، غير أن تشيلسي قلب الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله هدفين في دقيقتين عن طريق (البديل) الأمريكي كريستيان بوليسيتش والفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقتين 60 و62، ليحقق الفريق اللندني انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.

جاءت بداية المباراة حذرة من كلا الفريقين، وإن كانت هناك أفضلية نسبية لتشيلسي على مستوى الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب

وسنحت أول فرصة لتشيلسي في الدقيقة الخامسة، حينما انطلق سيزار أزبيليكويتا من الناحية اليمنى وأرسل كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء، قابلها روبن لوفتوس شيك بضربة رأس، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

واصل تشيلسي سيطرته على مجريات المباراة وسط تراجع دفاعي من جانب لاعبي أستون فيلا، الذين بدأوا بمرور الوقت مبادلة الفريق اللندني الهجمات.

وأتيحت الفرصة الأولى لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، حيث أرسل جاك جريليش تمريرة عرضية أرضية من جهة اليمين لداخل المنطقة باتجاه زميله كونور هوريهان الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية ارتدت من مدافعي تشيلسي إلى وسط الملعب وانتهت معها الخطورة.

ورد تشيلسي بتسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ماسون ماونت في الدقيقة 21، لكن النرويجي أورجان نايلاند حارس مرمى أستون فيلا تصدى للكرة ببراعة بالغة.

واصل تشيلسي نشاطه الهجومي غير الفعال، وكادت رعونة نايلاند أن تتسبب في تلقي مرماه هدفا في الدقيقة 32، عندما سدد ماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي تصويبة ضعيفة من على حدود المنطقة، لتسقط الكرة من يدي الحارس بغرابة شديدة، لكنه أنقذ الموقف ولحق بالكرة قبل أن تعبر خط المرمى.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أطلق أنور الغازي قذيفة مدوية من خارج المنطقة، أبعدها الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي، بصعوبة شديدة.

منحت فرصة الغازي بعضا من الثقة للاعبي أستون فيلا، حيث أرسل نفس اللاعب تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى في الدقيقة 34، تابعها زميله جون مكجين بضربة رأس، لكنها لم تكن متقنة لتمر الكرة دون خطورة على مرمى تشيلسي.

وأهدر لوفتوس شيك فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 39، حينما تابع تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى عن طريق ماونت، لكن الكرة مرت من بين قدميه رغم تواجده مباشرة أمام الشباك الخالية، لتخرج إلى ركلة مرمى لأستون فيلا.

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وسدد ويليان تصويبة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 41، غير أن الكرة علت العارضة بقليل.

وجاءت الدقيقة 43 لتشهد هدفا لمصلحة أستون فيلا عن طريق كورتني هوس، فمن هجمة منظمة من لاعبي أستون فيلا على الجبهة اليمنى أنهاها دوجلاس لويز بعرضية إلى داخل المنطقة تابعها هوس بتسديدة مباشرة تصدى لها كيبا ببراعة في المرة الأولى قبل أن ترتد ويتابعها هوس مجددا ويضع الكرة داخل الشباك.

كثف تشيلسي من هجماته في محاولة لخطف هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث تابع ماركوس ألونسو ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أبعدها دفاع أستون فيلا بطريقة خاطئة، ليسدد مباشرة لكن الكرة اصطدمت بالدفاع لتخرج مرة أخرى لركنية كادت أن تسفر عن هدف التعادل.

وتابع كوفاسيتش الركلة الركنية التي عجز الدفاع عن إبعادها بشكل صحيح، لتتهيأ الكرة أمامه ويطلق تسديدة صاروخية من على حدود المنطقة، لكنها ابتعدت عن القائم الأيمن بقليل، وينتهي الشوط بتقدم أستون فيلا 1 / صفر على تشيلسي.

جاءت بداية الشوط الثاني سريعة من جانب تشيلسي، الذي فرض لاعبوه هيمنتهم على اللقاء، حيث أرسل ويليان كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 53، تابعها أزبيليكويتا بضربة رأس افتقدت للدقة لتخرج بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وأرسل أزبيليكويتا تمريرة عرضية من جهة اليمين في الدقيقة 59، لكنها مرت من أمام زميله الفرنسي أوليفييه جيرو، لتصل الكرة سهلة إلى نايلاند.

وترجم تشيلسي سيطرته على المباراة بعدما أحرز لاعبه البديل كريستيان بوليسيتش هدف التعادل في الدقيقة 60، عندما تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق أزبيليكويتا، ليسدد مباشرة داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة داخل الشباك.

واستغل تشيلسي حالة الارتباك التي عانى منها لاعبو أستون فيلا عقب هدف التعادل، ليضيف جيرو الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 62،عندما أرسل أزبيليكويتا كرة عرضية من الناحية اليسرى، قابلها جيرو الذي هيأ الكرة لنفسه بشكل جيد في مواجهة المرمى، وسدد تصويبة رائعة سكنت الشباك.

وكاد أستون فيلا أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق هوس، الذي تابع ركلة حرة نفذها كونور هويهان عرضية، ليسدد هوس ضربة رأس مرت بشكل خطير أعلى العارضة.

بمرور الوقت، فرض أستون فيلا إيقاعه على المباراة في محاولة لتسجيل هدف التعادل، مستغلا هبوط أداء تشيلسي النسبي، في الوقت الذي أهدر فيه ويليان فرصة لإضافة هدف آخر للضيوف في الدقيقة 83، حينما سدد كرة قوية من على حدود المنطقة، لكن نايلاند أبعد الكرة بأطراف أصابعه لركنية لم تستغل.

وحصل أستون فيلا على ركلة حرة من على حدود المنطقة في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، نفذها المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه، لكنه وضع الكرة في منتصف المرمى، لتذهب إلى أحضان كيبا وينتهي اللقاء بفوز ثمين لتشيلسي 2 / 1 على أستون فيلا.