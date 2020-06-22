الإعلام المرئي والمسموع يُعلن عن إعادة فتح دور السينما

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي و المسموع عن إعادة فتح دور السينما وذلك بعد قرار عودة الحياة لطبيعتها. حيث رُفع منع التجول ولله الحمد بشكل كامل في جميع أنحاء المملكة والسماح لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالعودة.

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