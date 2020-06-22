شكرا لقرائتكم خبر عن فكرة مبتكرة.. مسجد يوفر «مصاحف رقمية» للمصلين على هواتفهم الجوالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بادر أحد المساجد في المملكة لتطبيق فكرة “المصحف الإلكتروني”، والذي يتيح لرواد المسجد الدخول على المصحف من خلال هواتفهم الجوالة.
وقال أحد رواد المسجد، إن الفكرة بدأت بأحد مساجد الدمام، وتم تطويرها بوضع رمز يشبه رمز “الباركود” وعند تمرير كاميرا الهاتف عليه يفتح المصحف إلكترونيا على هاتف المصلي مباشرة.
وأضاف أن الفكرة تهدف لتوفير مصاحف رقمية على هواتف المصلين والنسخة المعتمدة هي مصحف جامعة الملك سعود.
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