شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد بديع.. سحب الضباب تتسلق قمم جبال «النماص» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق تصاعد سحب متراكمة من الضباب الكثيف، بمحاذاة قمة إحدى جبال محافظة النماص شمال منطقة عسير.
ويظهر المقطع سحباً متراكمة من الضباب الكثيف، تتصاعد بمحاذاة الجبل وكأنها ترنو للوصول إلى قمته، في مشهد يثير الدهشة والإعجاب بهذه الصورة الجمالية من بديع صنع الخالق.
يذكر أن محافظة النماص، تمتاز بمناظرها الخلابة، كما تكثر بها شلالات المياه والوديان والجبال الشاهقة التي تتمازج مع حالة الاخضرار الدائمة للغطاء النباتي الكثيف الذي حباها الله به.
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