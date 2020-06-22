شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بشأن نقل رحلات القدوم والمغادرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، نقل كافة رحلات المواطنين القادمين من الخارج (مبادرة عودة آمنة) ورحلات الوافدين المغادرة (مبادرة عودة) إلى (الصالة رقم 1). وأوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أن نقل الرحلات سيكون اعتباراً من اليوم الإثنين 22 يونيو 2020”.

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