مصر.. وزير التعليم يكشف عدد اللجان التي حدثت بها مشاكل في أول امتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك خلال مداخلة تليفزينية للوزير على فضائية "MBC مصر"، حيث أكد شوقي أن "نسبة النجاح في أول يوم امتحانات الثانوية العامة، بلغ 98%؜ بالنسبة لإدارة اللجان".

وأضاف أن "مجموع الطلاب الذين تم ضبطهم بأدوات غش الإلكتروني، بلغ 9 طلاب فقط، من مجموع 652 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحان.

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وأكد أن "امتحان اللغة العربية كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط".

وأوضح أنه "لم يتم رصد أي تقصير في توزيع الكمامات، معبرا عن أمله في التزام الطلاب بارتداء الكمامات".

يذكر أن طلاب الثانوية العامة قد أدوا أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية في 3313 لجنة علي مستوي الجمهورية.