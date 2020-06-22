جاء ذلك خلال مداخلة تليفزينية للوزير على فضائية "MBC مصر"، حيث أكد شوقي أن "نسبة النجاح في أول يوم امتحانات الثانوية العامة، بلغ 98% بالنسبة لإدارة اللجان".
وأضاف أن "مجموع الطلاب الذين تم ضبطهم بأدوات غش الإلكتروني، بلغ 9 طلاب فقط، من مجموع 652 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحان.
وأكد أن "امتحان اللغة العربية كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط".
وأوضح أنه "لم يتم رصد أي تقصير في توزيع الكمامات، معبرا عن أمله في التزام الطلاب بارتداء الكمامات".
يذكر أن طلاب الثانوية العامة قد أدوا أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية في 3313 لجنة علي مستوي الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. وزير التعليم يكشف عدد اللجان التي حدثت بها مشاكل في أول امتحانات الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.