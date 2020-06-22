شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 نواب وعائلاتهم بكورونا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، عن إصابة 6 نواب وعائلاتهم بفيروس كورونا.

وقال فى مقابلة تلفزيونية إن "المعلومات المؤكدة لدى هى إصابة 6 نواب مع عائلاتهم وحماياتهم، لكن لدي معلومات أخرى تشير إلى إصابة 20 نائبا".

وأضاف، أن "هناك 28 موظفا في مجلس النواب أصيبوا بكورونا، بينهم مدير عام، وشخصية معنية بأمن المجلس".

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وأشار الحلبوسي، إلى أن "بعض أفراد القوة المكلفة بحماية مجلس النواب أصيبوا بالفيروس أيضا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الأحد تسجيل 87 وفاة و1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.