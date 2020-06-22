السودان يعلق على الهجوم الإثيوبى.. ويؤكد: اشتباكات محدودة وموسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق رسمى من السلطات السودانية، أكد والي ولاية القضارف نصر الدين عبد القيوم، صد الجيش السوداني هجوما إثيوبيا في "اشتباكات محدودة".
وقال عبد القيوم في حديث لصحيفة "السودانى" مساء الأحد، إن ما جرى فى معسكر الأنفال عبارة عن اشتباكات محدودة بين القوات الإثيوبية والجيش السودانى بدأت عند الساعة الرابعة عصرا.
وأشار إلى أن القوات الإثيوبية درجت على المناوشات سنويا عند كل بداية للموسم الزراعي، وأنه لا توجد خسائر في صفوف الجيش عدا إصابة خفيفة لجندي واحد.
ولفت إلى أن معسكر الأنفال يقع شرق العطبراوي ويتميز بموقع هام لذلك تسعى القوات الإثيوبية للسيطرة عليه.
وأفادت مصادر عسكرية سودانية في وقت سابق من الأحد، بتعرض معسكر الأنفال السوداني في ولاية القضارف لقصف مدفعي أسفر عن إصابة جندي ووقوع أضرار مادية، في ثاني تصعيد عسكري على الحدود بين الطرفين خلال أقل من شهر.
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