شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: أجبرنا قوات تركيا على الابتعاد عن سرت وعززنا تواجدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن الليبيين يرحبون بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الأوضاع فى ليبيا، موضحا أن إعلان القاهرة يهدف إلى التوصل إلى حلول للأزمة فى ليبيا، ويقف ضد التدخلات الأجنبية فى الشأن الليبى.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، فى تصريحات لبرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن الرئيس التركى رجب طيب أردغان حاول أن يشن هجوما فى 6 يونيو الجارى، بدعم من المليشيات الإرهابية ووجود لقوات تركيا، على مدينة سرت، إلا أن هذا الهجوم فشل بعد صمود الجيش الليبى ضد هذا الهجوم، وأجبرنا قوات تركيا على الابتعاد عن سرت وعززنا تواجدنا.

ولفت المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إلى أن الجيش الليبى عزز تواجده فى مدينة سرت الليبية، وأصبح يتحكم فى الأرض والأجواء بشكل جيد للغاية، واستغل الانسحاب من طرابلس فى سد الثغرات فى المنطقة، والطائرات التابعة للجيش الليبى تعمل بشكل جيد من سرت حتى مصراتة.