شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد عبدالعزيز قطان: تعضيد السعودية لتصريحات السيسي يعكس قوة العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أحمد عبدالعزيز قطان، وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية سفير الممكلة السابق لدى مصر، إن البيان القوى الذى أصدرته الممكلة العربية السعودية حيال تصريحات الرئيس السيسى بشأن ليبيا يعكس قوة العلاقات السعودية المصرية ومتانتها.

وأكد قطان، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، أنه بالفعل أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الممكلة والعكس صحيح، وختم بعبارة "السعودية ومصر يد واحدة".

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وكانت السعودية فى طليعة البلاد العربية التى أعلنت تأييدها تصريحات الرئيس السيسى بشأن ليبيا أمس، وحقها فى حماية أمنها القومى، وأكدت الممكلة فى البيان أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تفتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن السعودية والأمة العربية بأكملها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف البيان: "تقف المملكة إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.