شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة.. التشهير بمصنع يغش في مواصفات المياه القياسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، أمس الأحد، بمصنع يغش في تعبئة المياه وتصنيع العبوات، وذلك بسبب ارتفاع مادة البرومات بمياه الشرب المعبأة بكميات تتجاوز الكمية المسموح بها في المواصفات القياسية.



وتضمنت العقوبة غرامة مالية وإغلاق المصنع لمدة ستة أشهر، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الجزائية ببريدة.