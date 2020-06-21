شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. رياح مثيرة للغبار وفرصة لهطول أمطار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم (الإثنين)، نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف.
وأوضحت أن تلك الأجواء تؤثر كذلك على أجزاء من المنطقة الوسطى وطريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان، وأن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
وفيما يخص أعلى وأدنى درجات الحرارة غداً، أشارت الهيئة إلى أن منطقة مكة المكرمة متوقع أن تسجل أعلى درجة 42 درجة مئوية، وتسجل أبها 19 درجة كأدنى درجات الحرارة في مناطق المملكة.
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