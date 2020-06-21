«مدني الشرقية» يكشف تفاصيل حادث سقوط «سقف مستعار» بمجمع سيتي مول بالقطيف

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة القطيف حادث سقوط جزئي لـ “سقف مستعار”، وقع في بهو الدور الأرضي بمجمع سيتي مول بحي الشاطئ. Advertisements وأكد حساب الدفاع المدني على موقع “تويتر” أن الحادث الذي وقع في مجمع ستي مول لم ينتج عنه أي إصابات أو احتجازات، وتم إخلاء المجمع للوقوف على سبب السقوط ومعالجة أسبابه.

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