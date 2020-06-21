شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تحذر من رهن أو تصوير الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعادت الأحوال المدنية التأكيد على أن الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة واللوائح على منع رهنها لأي جهة كانت، موجهة الجميع بعدم رهنها؛ حتى لا يتعرض من يفع ذلك للمساءلة القانونية.
كما أكدت “الأحوال” على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن تصوير الهوية تعد مخالفة، والإجراء الرسمي هو الاطلاع عليها فقط ويتم تدوين البيانات وإعادتها لحاملها.
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