شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة شخصية.. مواطن يزرع شارع بأكمله بالأشجار والورود في حائل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بادر المواطنحمدان الشمري من منطقة حائل، بزراعة وتشجير شارع بأكمله، لتعم الخضرة المكان وينثر البهجة على العابرين ورواد الحي من جيرانه، الذين شكروا له حسن صنيعه.

وقال الشمري، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية “إن المشروع استغرق سنتين وهي مباردة شخصية منه وجدت استحسانا وقبولا من رواد الحي”.

وأضاف أن المبادرة بدأت بفكرة بسيطة، حيث قام خلالها بزراعة شتلات صغيرة، وسرعان ما تبلورت الفكرة ليقوم بعد ذلك بزراعة أشجار المشمش والخوج والبرتقال واليوسفي والعنب، بالإضافة إلى زراعة الورود والحبك والنعناع، وكلها أثمرت ولله الحمد والمنة.