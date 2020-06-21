شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة شخصية.. مواطن يزرع شارع بأكمله بالأشجار والورود في حائل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بادر المواطنحمدان الشمري من منطقة حائل، بزراعة وتشجير شارع بأكمله، لتعم الخضرة المكان وينثر البهجة على العابرين ورواد الحي من جيرانه، الذين شكروا له حسن صنيعه.
وقال الشمري، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية “إن المشروع استغرق سنتين وهي مباردة شخصية منه وجدت استحسانا وقبولا من رواد الحي”.
وأضاف أن المبادرة بدأت بفكرة بسيطة، حيث قام خلالها بزراعة شتلات صغيرة، وسرعان ما تبلورت الفكرة ليقوم بعد ذلك بزراعة أشجار المشمش والخوج والبرتقال واليوسفي والعنب، بالإضافة إلى زراعة الورود والحبك والنعناع، وكلها أثمرت ولله الحمد والمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة شخصية.. مواطن يزرع شارع بأكمله بالأشجار والورود في حائل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.