شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. انسيابية على طريق الملك فهد في أول أيام رفع منع التجول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد طريق الملك فهد انسيابية في الحركة في الاتجاهين، مساء اليوم الأحد، في أول أيام العودة للحياة الطبيعية، في مشهد يعكس التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية وتجنب الازدحام.

ونشر حساب طرق الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صور وثقت الانسيابية التامة والهدوء على طريق الملك فهد في كلا الاتجاهين.

يذكر أن وزراة الداخلية، أعلنت في وقت سابق، السماح بعودة جميع الأنشطة في المملكة مع رفع منع التجول بدءاً من اليوم الأحد.

وتضمن قرار وزارة الداخلية:

أولًا: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة ما يلي:

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ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

ـ الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

ـ ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصاً كحد أقصى.

-تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.