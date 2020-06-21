انفجار عنيف في حقل نفطي يضم قاعدة للجيش الأمريكي بريف الحسكة

وتابع مراسل "سبوتنيك" بأن "الانفجارات وقعت في ما يسمى "الهنكار الصيني" سابقاً ضمن المبنى الإداري لمديرية حقول نفط الحسكة برميلان التي تسيطر عليها قوات تنظيم "قسد" و جيش الاحتلال الأمريكي".
© AP Photo / Maya Alleruzzo
ونقل المراسل عن شهود عيان بأن الموقع حولته قوات تنظيم "قسد" إلى منشأة للتصنيع العسكري ومستودعات للذخيرة والأسلحة ويقع في الجهة الغربية من البلدة ويبعد بضعة كيلومترات عن القاعدة العسكرية غير الشرعية للاحتلال الأمريكي".
وأضاف شهود العيان بأن "التفجير قد يكون ناجما عن خطأ بشري ضمن الموقع أو نتيجة طائرة مسيرة مجهولة العائدية استهدفت الموقع المذكور".
وتعد حقول النفط في بلدة رميلان من أهم حقول النفط والغاز في سوريا وتسمى مديرية حقول نفط الحسكة .
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