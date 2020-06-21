الجيش العراقي يدمر أوكارا لـ"داعش" في وادي حدودي مع السعودية... صور

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، بإن قوة من لواء المشاة السابع، والعشرين في فرقة المشاة السابعة، تنفذ عملية إستباقية في وادي حوران، غربي الأنبار، غرب البلاد.

وأضافت الخلية، أن العملية أسفرت عن تدمير عجلة مفخخة نوع "بيك اب" نيسان، والعثور على ثلاثة أوكار، وهاون 120 ملم، وآخر 82 ملم.

وكشفت عن عثور القوة على قاعدة إطلاق صواريخ من طراز "كاتيوشا"، و33 قنبرة هاون عيار 82 ملم، و 72 قنبرة هاون عيار 120 ملم.

© Photo / Iraqi Security Media Cell Advertisements الجيش العراقي يدمر أوكارا لـ"داعش" في الحدود مع السعودية

ولفتت خلية الإعلام الأمني، إلى أن القوات تعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا، خلال العملية التي انطلقت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة.

ويمتد وادي حوران لمسافة 350 كلم على الحدود العراقية — السعودية، والذي كان يعتبر أحد أبرز معاقل ومخابئ تنظيم "داعش" في صحراء الأنبار التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".