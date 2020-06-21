شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان: تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقى، اليوم الأحد، عن ارتفاع الوفيات جراء فيروس "كورونا" فى مدن الإقليم إلى 110 حالات، والإصابات إلى 3865.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أنها أجرت (1875) فحصًا جديدًا ، مبينة أن النتائج أظهرت إصابة (326) شخصًا جديدًا بفيروس "كورونا" المستجد في جميع مناطق الإقليم، لافتة إلى شفاء (34) مصابًا، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات بلغ (3865) شخصًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقليم كردستان: تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.