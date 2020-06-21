شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: الجيش الليبى يفرض حظرا جويا بطول 200 كيلو متر فى محيط سرت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أنه تم فرض حظر جوى بطول 200 كيلو متر، مشيرا إلى أن هذه المنطقة سوف تكون تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة ووحدات الدفاع الجوى.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أن هذه المنطقة تشمل محيط سرت، حيث تبدأ شرق مدينة سرت وإلى ما بعد منطقة الهيشة، مشددا على أنه لا تهاون فى أى خرق جوى على هذه المنطقة، ونحذر من يقترب من الأجواء الليبية على هذه المنطقة.
وشدد على ضرورة منع تداول أى معلومات عن تحرك قوات الجيش الليبى، لافتا إلى أن هناك طائرة تتبع القوات الليبية اضطرت للهبوط اضطراريا عند الحدود مع النيجر، وفريق الطائرة سليم.
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