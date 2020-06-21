شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان البحريني: مصر تملك كل الحق لحماية أمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحرينى علي زايد على أهمية خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل مضامين ورسائل مهمة، تؤكد احتفاظ مصر على حق الدفاع واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن والمصالح المصرية ضد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة التي تعيث في الأراضي الليبية الفساد بقتلها الأبرياء واحتلال الأراضي ونهب ثروات الوطن وزعزعة استقرار الشعب الليبي الشقيق الذي يحتاج إلى كامل الدعم من الدول العربية كل، وذلك للحفاظ على أمن الوطن العربي من بؤر الإرهاب وأعمال الفوضى والتفجير والتنكيل والتي لا يجب أن تمتد إلى جمهورية مصر العربية التي تملك كامل الحق في الحفاظ على مصالحها.

وقال النائب علي زايد أن مصر ساندت تاريخًا وحاضرًا مع أمن البحرين، ومواقفها مشهودة وبعث على الاعتزاز لأنها تصب في تعزيز اللحمة العربية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، لافتًا إلى أن العلاقات البحرينية المصرية متينة وآخذه بمزيدة من التعاون في مختلف المجالات.

وكانت أعربت مملكة البحرين عن تضامنها وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية، بشأن حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي تجاه تطورات الأحداث في دولة ليبيا الشقيقة.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين وتأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الإستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي.