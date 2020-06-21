العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية حتى يوليو

بغداد / علي جواد / الخليج 365

مددت السلطات العراقية، الأحد، تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، حتى 1 يوليو/ تموز المقبل، في مسعى للحصول على فترة أطول لاحتواء فيروس كورونا.

وقال دريد يحيى، مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان، إن "سلطة الطيران قررت تمديد فترة حظر الرحلات الجوية لغاية الأول من الشهر المقبل، وتشمل الرحلات الداخلية والخارجية".

وأوضح المسؤول العراقي أن "رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي، ورحلات الشحن الجوي والرحلات العابرة للأجواء العراقية، ستبقى مستثناة من تعليق الرحلات الجوية".

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وقرر العراق منذ مارس/ آذار الماضي تعليق الرحلات الجوية بسبب تفشي كورونا، ومددت السلطات العراقية التعليق أكثر من مرة.

وكان من المفترض انتهاء فترة حظر الرحلات الجوية الحالي في البلاد، خلال وقت لاحق الأسبوع الجاري.

وحتى مساء الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في عموم العراق 30 ألفا و868، توفي منها 1100، وتعافى 13 ألفا و935، بحسب وزارة الصحة.

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