استشهاد عسكري تركي شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استشهاد عسكري في اشتباكات مع إرهابيين في منطقة عمليات "مخلب النمر" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن عسكريا أصيب خلال اشتباكات اندلعت مع الإرهابيين نقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه استشهد متأثر بإصابته.

وأضافت أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن تحييد إرهابيين اثنين مع أسلحتهما.

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وفجر الأربعاء، انطلقت عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.



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