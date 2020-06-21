كورونا.. 8 وفيات في الجزائر واثنتان باليمن

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت الجزائر، الأحد، 8 وفيات بكورونا، فيما رصد اليمن حالتي وفاة بالفيروس والمغرب واحدة، وفلسطين 6 إصابات، وفق بيانات رسمية.

وأفادت الصحة الجزائرية، بتسجيل 8 وفيات و140 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 98 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و771، منها 845 وفاة، و8 آلاف و422 حالة تعاف.

وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية)، تسجيل حالتي وفاة، و19 إصابة، وشفاء 19 مريضا.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 941، بينها 256 وفاة، و347 متعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

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في السياق ذاته، قالت الصحة المغربية، إنها سجلت وفاة بالفيروس، و138 إصابة، إضافة إلى تعافي 61 مصابا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و977، منها 214 وفاة، و8 آلاف و284 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 6 إصابات، 5 منها في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وواحدة بمدينة نابلس شمالي الضفة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى ألف و28، بينها 5 وفيات، و594 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 8 ملايين و 994 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 468 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و784 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس

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