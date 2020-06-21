شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أبرز مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة￼￼￼￼￼￼￼ المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ عن طريق قنوات التواصل لدى الزكاة والدخل.

وأضحت الهيئة، في بيان لها، أن أبرز المخالفات تشمل ما يلي:

– فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع والخدمات المعفاة أو الخاضعة بنسبة 0%.

– تزوير الشهادة الضريبية.

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– فقدان بعض المعلومات بالفاتورة مثل (اسم المتجر، أو الرقم الضريبي، أو التاريخ، أو خانة مبلغ ضريبة القيمة المضافة).

– فرض ضريبة القيمة المضافة من منشأة غير مسجلة في النظام الضريبي.