شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدث الأمني» سنتخذ تدابير خاصة عند فشل تطبيق البرتوكولات الوقائية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن العودة للأوضاع الطبيعية لا تعني زوال المخاطر، مشيراً إلى تطبيقتدابير خاصة في أي مدينة يظهر فيها ما يستدعي ذلك، أو عند فشل أي نشاط في تطبيق البرتوكولات الوقائيةو الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأوضح الشلهوب – خلال مقطع مصور بث اليوم (الأحد) على سناب الداخلية – أنالأوضاع الصحية تخضع للتقييم والمتابعة الدائمة ،مؤكداً أن رجال الأمن سيتابعون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين في كافة المناطق، مهيباً بالمواطنين والمقيمينعند ملاحظة أي تجمع بشري يزيد على 50 شخصاً الإبلاغ عبر رقم999 في كافة المناطق أو911 في منطقة مكة المكرمة.