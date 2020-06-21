دبي تسمح بالسفر إلى الخارج وقدوم السياح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - السياح القادمون إلى دبي مطالبون بالفحص

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، يوم الأحد، السماح بسفر المواطنين والمقمين للخارج، اعتبار من 23 يونيو الجاري، بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبموجب القرار، سيبدأ استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي، اعتبارا من السابع من يوليو المقبل، وذلك وفق اشتراطات محددة. ويسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، ترحيبها بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتبارا من 22 يونيو عبر مطارات دبي.

ويجب على المقيمين العائدين إلى دبي أن يلتزموا بشروط وقائية، لتفادي انتشار كورونا، من خلال إجراء فحص في مطارات دبي، والحجر الصحي لـ14يوما بالنسبة للحالات الإيجابية.

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في غضون ذلك، سيسمح بدخول السياح، وفق مخطط الرحلات المعتمدة في مطارات دبي وفتح المطارات في البلدان التي قدموا منها.

ويتعين على السياح أن يبرزوا فحص PCR عند الدخول، على أن يكون بصلاحية 96 ساعة، فضلا عن إجراء الفحص في مطارات دبي.

وفي حال كان السائح القادم إلى دبي مصابا بفيروس كورونا، سيخضع للحجر أربعة عشر يومًا.