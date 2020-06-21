"دعم الشرعية" باليمن يستهدف مخازن أسلحة لميلشيا الحوثى فى صنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدف طيران تحالف دعم الشرعية باليمن، بعدة غارات، "مخزن أسلحة" ومواقع وآليات تابعة لمليشيات الحوثي، في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وقال مصدر عسكري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأحد - إن إحدى الغارات أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية في جبهة نجد العتق، فيما دمرت غارات أخرى عربة قتالية مدرعة طراز "بي إم بي" وعددا من الأطقم في محيط الجبهة ذاتها.

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