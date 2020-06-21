شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: هجوم إثيوبى يستهدف معسكرًا للجيش السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر سودانية، اليوم الأحد، بأن معسكر الأنفال السوداني في شرق السودان قرب الحدود مع إثيوبيا، تعرض لهجوم إثيوبي؛ ما أسفر عن إصابة جندي.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن المصادر قولها إن الهجوم أسفر عن إصابة جندي سوداني، وحرق بعض المساكن في المعسكر الواقع في ولاية القضارف.

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