شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، 5 منها في محافظة الخليل، وواحدة في محافظة نابلس.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في فلسطين (فيروس كورونا)، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن مجمل الإصابات اليوم بلغ 49 إصابة، بينهم 46 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس، وإصابة في طولكرم، موضحًا أن حصيلة الإصابات في فلسطين بلغت 1028، فيما بلغت الإصابات النشطة 429، إلى جانب 5 وفيات، وحالات التعافي بلغت 594 حالة.

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