شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدشن موقع «الوقاية من كورونا» بـ 8 لغات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، عن تدشين الموقع التوعوي عن فيروس كورونا الجديد (Covid-19) بـ (8) لغات.

ويتضمن الموقع جميع المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) بما في ذلك الإحصائيات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من الإصابات التراكمية والحالات الجديدة وحالات التعافي والوفيات في جميع مناطق المملكة.

ويشمل الموقع آلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية، ويمكن الدخول على الموقع من خلال الرابط التاليالرابــط.