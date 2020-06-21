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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تضبط مصنع ثلج غير مرخص في المدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الغذاء والدواء في الدمام، اليوم الأحد، أنه تم رصد مصنع ثلج غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس دون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية، مع ملاحظة مخالفات صحية وفنية.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” أنه تم ضبط ٥٠٠ كجم من الثلج، وتم إحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.
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