عائلة تحول مزرعتها الخاصة لمنتجع سياحي مميز بعسير (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بادرت إحدى العائلات في قرى بني مازن في منطقة عسير لتحويل مزرعتها الخاصة لمنتج ريفي سياحي مميز يجذب السياح من مختلف مناطق المملكة. Advertisements وتتميز قرى بني مازن في منطقة عسير بأجوائها الرائعة والمناظر الطبيعية والأجواء المميزة التي تجذب راغبي الاستمتاع بالأجواء الطبيعية. وقال عبدالله المازني أحد العاملين في منتجع قرى بني مازن إنهم اجتمعوا منذ عام 2016 لبحث تطوير المزرعة وتصميمها بشكل يضاهي المنتجعات السياحية العالمية، وذلك بدعم وتشجيع من الوالدة، حيث اجتمعوا ووصلوا إلى بلورة الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع.

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